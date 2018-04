Trovato morto il 20enne scomparso dopo una serata in discoteca Si trova in un vallone. In corpo le operazioni di recupero della salma

E' stato ritrovato morto, dopo oltre 24 ore di ricerche, il 20enne napoletano Nicola Marra, scomparso nella notte tra sabato e domenica a Positano. Il corpo ormai senza vita del ragazzo era in un vallone poco distante dal centro abitato, la drammatica scoperta prima delle 13,00 di oggi. Al lavoro incessantemente i carabinieri della Compagnia di Amalfi, guidati dal capitano Roberto Martina, con l'aiuto dei volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Ha partecipato alle ricerche anche l'elicottero del 7° Nucleo Carabinieri di Pontecagnano che ha sorvolato per ore l'area. Attualmente sono in corso le operazioni di recupero del corpo, non saranno facili data la posizione nella quale si trova. Il 20enne era scomparso dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici alla discoteca “Music on the rocks” di Positano.

Le forze dell'ordine nelle ultime ore avevano ritrovato la camicia indossata dal ragazzo al momento della scomparsa. La sua auto era parcheggiata alla Sponda. Le persone in sua compagnia hanno raccontato che Morra aveva bevuto molto.

L’ultima volta era stato immortalato da una videocamera di sorveglianza alle 4:17 del mattino in Piazza dei Mulini. Da allora, più nulla. Ora gli inquirenti dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Se si sia trattato di un tragico incidente, causato proprio dall'abuso di alcool.

Gli amici hanno raccontato di avergli sottratto portafogli, il telefono cellulare e le chiavi dell'auto proprio per impedirgli di continuare a bere ma soprattutto di mettersi alla guida in stato di ebbrezza. In un primo momento si era pensato che il giovane potesse essere finito in mare ma poi le ricerche si sono concentrate sulle zone montane. Purtroppo il corpo ormai senza vita di Nicola era proprio nascosto tra la vegetazione.

Giovanbattista Lanzilli