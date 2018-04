L'inseguimento, lo sparo in pieno petto: grave un malvivente Un carabiniere fa partire un colpo: 42enne albanese ferito, è ricoverato in ospedale

Momenti di terrore in serata sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Poco dopo le 20 un carabiniere in servizio alla compagnia di Battipaglia si è lanciato in un inseguimento ad una Fiat Croma a bordo della quale viagiavano tre persone. Le segnalazioni parlavano di un veicolo rubato: braccati, gli occupanti del veicolo hanno abbandonato l'auto per fuggire a piedi. Secondo diverse testimonianze, sembra si trattasse di un'automobile già notata in altre situazioni dove poi si sono verificati furti in casa. Il carabiniere nel'inseguimento, scavalcando un guard rail dell'autostrada, stava per raggiungere uno dei fuggitivi. Secondo la ricostruzione dei militari della compagnia di Battipaglia il militare, gettandosi a terra, avrebbe fatto partire un colpo involontario dalla pistola d'ordinanza.

Il proiettile ha centrato il malvivente, un 42enne di nazionalità albanese, in pieno petto. L'uomo, ferito gravemente, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno dove è stato sottoposto ad un delicato incidente chirurgico. Le sue condizioni sono gravi.

L'automobile con i tre banditi a bordo è stata agganciata dalla gazzella dei carabinieri battipagliesi sulla Statale 18, nei pressi dell'uscita di Pontecagnano. Alla vista dei militari, la Croma avrebbe dunque invertito la direzione di marcia riprendendo l'autostrada A2. Vistisi braccati, i tre avrebbero abbandonato l'auto per darsi alla fuga a piedi. Per uno di loro, però, le cose sono andate male e ora si trova in ospedale. Sul posto i volontari del Vopi, che hanno trasferito la vittima in ospedale. I due presunti complici sono ancora in fuga, con i carabinieri che stanno battendo le zone circostanti tentando di individuarli. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di una banda specializzata in quei furti che stanno tempestando la Piana del Sele.

Giovanbatista Lanzilli