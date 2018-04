Si lancia dal balcone di casa, muore donna di 48 anni Inutile l'intervento dei sanitari del 118

Si è lanciata dal balcone della sua abitazione di via Monsignor Trotta a Mercato San Severino. Un volo che non le ha lasciato scampo. La provincia di Salerno piange un altro suicidio. Tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri quando la donna, 48 anni, residente alla frazione Costa del comune dell'Irno, si sarebbe lanciata nel vuoto. Immediato l'intervento dei volontari de "La solidarietà", i quali però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto al suolo.

GbL