Motorino travolto da auto: in tre in ospedale Coinvolti un ragazzo e una madre con il figlio

Incidente stradale in località San Vincenzo di Mercato San Severino. Un auto, per cause ancora da accertare si è scontrata con un motorino guidato da un ragazzo.

Ferite tre persone, il giovane alla guida del mezzo e la conducente della vettura, una donna, che si trovava in auto con il figlio. Tutti e tre sono stati soccorsi sul posto dai volontari de La Solidarietà di Fisciano e condotti in ospedale.

IN AGGIORNAMENTO

