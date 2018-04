Valigetta sospetta: allarme bomba Paura per i passanti: bloccato il traffico

Paura ieri pomeriggio in via Allende, intorno alle 17 è stata notata una valigetta sospetta. Una pattuglia di vigili urbani si è recata nella rotatoria difronte alla vicina struttura alberghiera.

E' così scattato l’allarme alle forze di polizia che hanno bloccato il traffico. Gli agenti hanno potuto verificare come al suo interno non vi fosse nulla. Intanto per motivi di sicurezza la circolazione era stata bloccata.

Escluso il fatto che potesse trattarsi di un ordigno la polizia ha ripristinato la normale circolazione. L'allarme è così rientrato.

S.B.