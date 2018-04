Emergenza furti in città: pensionati vogliono porto d'armi L’allarme della Cisl: Sono esasperati, sbagliato farsi giustizia da soli. Qualcuno ci aiuti

Rafforzare ulteriormente il coordinamento tra forze dell’ordine, polizia municipale e tutti i soggetti istituzionali interessati alla sicurezza sociale per rendere Salerno una città più sicura. E' l’appello della Cisl Pensionati di Salerno che, dopo gli ultimi episodi di truffe, furti e rapine, vuole ribadire il proprio impegno in merito alla questione sicurezza che, ultimamente, vede ancora più in pericolo gli anziani della città capoluogo.

"Purtroppo è una cosa che diciamo da tempo: la diffusione sul territorio di Salerno di azioni illegali e di microcriminalità, che colpiscono soprattutto i pensionati, ci induce anche ridiscutere anche del problema dell’attivazione di politiche di sicurezza sul territorio", ha affermato Dell’Isola. "Anche a Salerno, negli ultimi tempi, la situazione si è aggravata da questo punto di vista. Solo in sinergia con le forze dell’ordine, si può dare vita ad azioni concrete in ogni singola realtà del nostro territorio".

Dell'Isola così denuncia il malessere che serpeggia tra i pensionati. "E' evidente che i colpi negli appartamenti, soprattutto nelle frazioni alte della città di Salerno ma anche in altre zone , aumentano ogni giorno di più. Le famiglie cercano di proteggersi come possono, ma nonostante questo nessuno si sente più sicuro dentro le mura domestiche. Sono anni che lo ripetiamo. L’insicurezza crea preoccupazione, rabbia, impotenza e purtroppo potrebbe essere forte la tentazione di reagire difendendosi con i propri mezzi, cosa che va evitata.

Molti vogliono chiedere il porto d’armi”. Per la Cisl pensionati, dunque, serve una presenza più forte e autorevole delle istituzioni nel controllo del territorio, per restituire alla comunità salernitana un livello maggiore di serenità e sicurezza. "Le forze dell'ordine vanno apprezzate e sostenute per il loro impegno, ma dallo Stato, attraverso le istituzioni, i cittadini si aspettano una presenza più forte per garantire maggiore sicurezza e tranquillità alla comunità salernitana".

S.B.