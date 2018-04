Aggredisce negoziante con un machete: denunciato L'uomo è stato ferito ad una mano

Ha aggredito un negoziante con un machete. Un uomo, non si sa ancora spinto da cosa, ha assalito il titolare di un esercizio commerciale.

E’ successo questa mattina a Pagani dove l’aggressore si è scagliato contro il malcapitato che ha riportato una ferita alla mano, per poi scappare via. A rintracciarlo i carabinieri che lo hanno poi beccato in un bar e denunciato a piede libero.

S.B.