Ruba portafogli al mercato: arrestata La donna è stata fermata dopo un inseguimento

Ha rubato il portafogli ad un anziano nel mercato rionale di Torrione, in via Robertelli. Per questo motivo una 42enne è stata arrestata sabato mattina dalla polizia con l'accusa di furto con destrezza e portata nel carcere di Fuorni.

La donna, residente a Campagna aveva avvicinato un anziano intento a fare acquisti e con un gesto rapido si era impossessata del portafogli della vittima custodito nella tasca posteriore dei pantaloni. Diverse persone hanno notato i movimenti della donna ed hanno allertato il 112.

Immediatamente i poliziotti della sezione volanti sono arrivati sul posto e hanno iniziato a seguire la malvivente, che vistasi scoperta, ha abbandonato il portafogli, tentando la fuga ma è stata prontamente raggiunta e fermata. Il portafogli, con al suo interno tutto il suo contenuto, è stato restituito al legittimo proprietario.

S.B.