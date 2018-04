Auto si ribalta: feriti due giovani Soccorsi dalla Croce Bianca sono stati portati in ospedale

Incidente nella notte in via Nazionale a Pagani. Due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono rimasti feriti in un sinistro che ha coinvolto altre macchine parcheggiate.

La vettura, per cause ancora da accertare, è sbandata andando ad urtare contro della auto ferme a bordo strada. A causa del forte impatto la macchina si è capovolta. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca che ha soccorso i due giovani.

I due malcapitati sono stati portati in ospedale.

S.B.