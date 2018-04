Auto a fuoco sul Lungomare: traffico in tilt Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Code e traffico il tilt questa mattina sul Lungomare Colombo di Salerno dove una vettura, per cause ancora da accertare, è andata a fuoco. Si tratta di una Mercedes, improvvisamente dal motore ha cominciato a fuoriuscire fumo e poi le fiamme.

Il conducente dell'auto è riuscito a scendere in tempo dalla macchina e a mettersi in salvo. Ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti spegnendo l'incendio e mettendo in sicurezza l'area.

S.B.