Intascano con l'inganno gratta e vinci per oltre un milione Nei guai una coppia di coniugi titolari di un tabacchi denunciati per frode e truffa

Riescono a scoprire un modo per individuare i gratta e vinci vincenti e se ne appropriano in modo illegale. Nei guai i titolari di una rivendita salernitana.

Il 6 aprile scorso i carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno denunciato in stato di libertà, per i reati di falsificazione, frode nell’esercizio del commercio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e truffa continuata in concorso, due coniugi, titolari di una rivendita di tabacchi in via Posidonia, a Salerno. I carabinieri, durante un controllo effettuato con il personale del Monopolio di Stato nell’esercizio commerciale di proprietà dei due, hanno sequestrato biglietti “gratta e vinci” alterati del valore complessivo di circa 12.000 euro.

Successivi approfondimenti hanno consentito di accertare che i titolari della rivendita, dall’anno 2011, dopo aver individuato, attraverso lievi abrasioni difficilmente percepibili ad occhio nudo, il box number (codice segreto) di ciascun biglietto, avevano incassato quelli vincenti, per i quali avevano complessivamente riscosso la cifra, comprensiva della percentuale prevista per la vendita, di circa 1.300.000,00 euro, mettendo in commercio i restanti biglietti. Un danno evidente anche per i tanti consumatori abituali della rivendita che si sono visti sottratta la possibilità di aggiudicarsi una vittoria.

Un sistema ingegnoso che è stato portato avanti dalla coppia per molto tempo, senza destare, apparentemente, alcun sospetto sui due coniugi. Intanto di vincita in vincita il loro bottino sarebbe cresciuto negli anni fino a raggiungere e superare il milione di euro. La cosa però non è sfuggita agli inquirenti che hanno iniziato le indagini sui due che li hanno poi condotti alla denuncia. Ora la coppia dovrà, se ritenuti entrambi responsabili delle gravi accuse, pagare un duro conto con la legge.

S.B.