Auto in fiamme in autostrada: paura sulla A2 Sul posto i vigili del fuoco

Momenti di tensione sull’Autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Sud nei pressi dello svincolo di Polla. Un'auto, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco. La Fiat Punto, alimentata a Gpl ha iniziato a surriscaldarsi producendo fumo.

Il conducente a questo punto, resosi conto dei problemi, ha accostato sulla corsia d'emergenza ed è riuscito a salvarsi. L'auto è stata poi avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza la zona.

S.B.