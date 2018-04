Investe il padre con l'auto: muore 64enne L'uomo è spirato dopo quattro giorni di agonia

Non ce l'ha fatta l'uomo travolto dall’auto guidata dal figlio a Montecorvino Rovella. Si tratta di un 64enne, C.C., da sabato sera si trovava ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Battipaglia. Tutto era accaduto in contrada Rosicasepezze: l'uomo era uscito di casa per una passeggiata, il figlio 18enne preoccupato, non vedendolo rientrare dopo diverse ore, era andato a cercarlo con l'auto.

Il giovane avrebbe raccontato agli inquirenti di essersi messo alla guida e, una volta arrivato in zona Rosicasepezze, di non essersi accorto che il padre era disteso a terra, investendolo per sbaglio. Intanto verrà eseguita nelle prossime ore l'autopsia del 64enne.

Compito del medico legale nominato dalla procura di Salerno, riuscire a chiarire la causa di questa tragica morte. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal maggiore Erich Fasolino.

S.B.