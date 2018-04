Turista si sente male in strada e muore davanti alla moglie Tragedia in Costiera Amalfitana

Si è sentito male in strada ed è morto. Tragedia in Costiera Amalfitana, ha perso la vita, colto da un malore improvviso un turista. E' successo questo pomeriggio, intorno alle 14 a Positano. L’uomo un 56enne di nazionalità canadese, mentre si trovava in località La Sponda, sulla Statale 163 Amalfitana, quasi all’imbocco della strada che conduce al centro del paese, è stato colpito da un forte dolore al torace.

Così si è accasciato sull'asfalto. Tante le persone che hanno assistito impotenti alla scena. Con il 56enne c'era la moglie, amici e altri turisti di passaggio.Il 56enne è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo.

La salma è rimasta sull’asfalto e per circa un’ora, in tilt il traffico veicolare sulla strada della costiera. A darne notizia il sito il Vescovado.

Pochi metri più in giù da dove è morto il turista canadese si è sentito male anche un altro uomo, sempre un turista, che ha avvertito anche lui un malore improvviso, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e portato al campo sportivo di Montepertuso dove un’eliambulanza lo ha trasferito presso l'ospedale più vicino.

S.B.