Incidente tra due auto nella notte: muore un 17enne Nove le persone ferite nello schianto

Drammatico incidente stradale nella notte a Nocera Superiore, in via Nazionale nella zona di Camerelle, nei pressi di una concessionaria. A perdere la vita un 17enne di Sant'Egidio di Monte Albino. Per il giovanissimo non c'è stato nulla da fare, inutile ogni tentativo di soccorrerlo da parte dei sanitari. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto tra due auto.

Le vetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Violentissimo lo schianto, molto probabilmente entrambe procedevano ad alta velocità. Forse un sorpasso azzardato o una distrazione che si è rivelata fatale. Devastate dallo scontro le macchine con a bordo ben nove persone. Tre erano su una Opel Asta e sei su una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: il Saut di Siano, un'ambulanza de La Solidarietà di Fisciano, e il 118 di San Valentino Torio. Tre feriti sono stati portati nel pronto soccorso dell'ospedale dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Il 17enne era stato condotto invece al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è spirato.

I vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente hanno lavorato per ore per cercare di liberare i feriti dalle lamiere, divenute una trappola mortale. Toccherà ora alle forze dell'ordine cercare di ricostruire la dinamica di questo tragico incidente che è costato la vita ad un giovanissimo. Ancora sangue sulle strade. Solo una settimana fa Scafati piangeva la morte di un 39enne, Mario Cirillo, l'imprenditore ha perso la vita mentre, in sella alla sua moto, una Kawasaki, si è scontrato frontalmente contro un'auto che proveniva dal senso opposto. Niente da fare per lui, si è spento a causa delle gravi ferite riportate nel violentissimo impatto, sbalzato a circa 20 metri dalla sua moto.

Sara Botte