Cilento. Ferrante (Mit): Tavolo su nuovo svincolo Vallo della Lucania sud "Un impegno che ho voluto mantenere"

“Lo scorso gennaio, in occasione di un sopralluogo nel Cilento e di una serrata campagna d’ascolto degli amministratori locali, avevo promesso di portare presso i tavoli del Mit il tema della realizzazione di un nuovo svincolo stradale ‘Vallo della Lucania sud’. Un impegno che ho voluto mantenere avviando formalmente un tavolo tecnico istituzionale che ha l’obiettivo di migliorare e decongestionare la viabilità dell’area”. Lo ha dichiarato il deputato e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, a margine del primo incontro del tavolo presso il ministero, alla presenza del sindaco di Vallo della Lucania e di quelli dei Comuni limitrofi, nonché dell’ingegner Nicola Montesano, Responsabile della struttura territoriale della Campania di Anas. “Dal confronto con gli Amministratori locali, ai quali Mit e Governo riservano la massima attenzione, nascono sempre idee e progetti - ha aggiunto Ferrante - in grado di migliorare le condizioni e la qualità della vita di intere comunità. È il caso del nuovo svincolo stradale ‘Vallo sud’ che potrà servire una zona strategica per tutta l’area, in cui si registra la presenza dell'ufficio giudiziario, dell'ospedale e di un florido contesto produttivo. Sono convinto del fatto che quello compiuto sia il primo passo di un percorso che potrà portare alla realizzazione di un’opera strategica. È importante che sia emersa la volontà di arrivare alla stipula di una convenzione che coinvolga tutti gli attori istituzionali interessati, nonché di promuovere, come ho proposto durante l’incontro, una serie di incontri tecnici sul territorio - ha concluso Ferrante - per condividere, a tutti i livelli, obiettivi ed ulteriori interventi migliorativi della viabilità locale”.