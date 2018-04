"Raffaele amavi il mare con tutto il cuore" Eri un ragazzo buono, il ricordo degli amici del 17enne morto in un incidente stradale

Non si danno pace gli amici del 17enne Raffaele Rossi, morto nella notte di sabato in un drammatico incidente stradale a Nocera Superiore. Il giovanissimo, residente da otto anni a San Marzano sul Sarno ma cresciuto ad Orta Loreto, frazione di Sant’Egidio del Monte Albino, ha perso la vita mentre si trovava in auto con cinque coetanei. Un drammatico schianto che non gli ha lasciato speranza, troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto.

Dal momento del diffondersi della drammatica notizia in tanti hanno voluto dedicare al 17enne un pensiero e un ricordo.

“Amavi il mare con tutto il cuore, lo hai solcato scrutando l’orizzonte di confini inesplorati, desiderando conoscere nuovi mondi con il coraggio di un viaggiatore e l’umiltà di un allievo”.

A scriverlo è Daniela Novi, la preside del Nautico, l'istituto di Salerno frequentato dal giovanissimo, che lo ricorda in un lungo post su Facebook.

«Sapevi che il mare è un maestro molto esigente, che richiede rispetto e passione. Sulla nave Palinuro, sulla TTlines, sui traghetti hai conosciuto l’esperienza di nostromi e comandanti, hai respirato il profumo del sale, tracciandole rotte di percorsi ignoti, alla ricerca del nuovo in cui ritrovare sempre te stesso. Ora sei giunto alla fine del tuo viaggio su questa terra: altri mari ti aspettano, terra e cieli nuovi, dove poter gioire della piena realizzazione del tuo sogno di bellezza. Per noi che rimaniamo qui il ricordo di un ragazzo buono, rispettoso, volenteroso,che affrontava gli ostacoli con determinazione, che era un amico fedele e premuroso.

Difronte all’insondabile mistero della sofferenza – conclude la preside – restiamo muti, con le lacrime che ci rigano il volto, ma nessun destino crudele ci potrà rubare il dono prezioso della tua vita e de tuo esempio”.

S.B.