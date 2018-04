In fiamme una fabbrica di caffè Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco

In fiamme una fabbrica di caffè nel comune di Giffoni Valle Piana. Per cause ancora da accertare il fuoco si è sviluppato all'interno della struttura.

Sono intervenute sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Pare che l'incendio sia partito da un forno usato per la torrefazione del caffè. Due dipendenti dell'azienda sarebbero rimasti feriti, riportando diverse escoriazioni nel tentativo di mettersi in salvo.

S.B.