Sparatoria nella notte: indagati cinque giovani Fondamentali per le indagini le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona

Svolta nelle indagini a un mese dalla sparatoria che si è verificata nella notte tra il 14 e il 15 marzo scorso in via Anastasio, a Pontecagnano Faiano. In azione i carabinieri della compagnia di Battipaglia.

Sarebbero stati fermati dalle forze dell'ordine cinque giovani. Pare che tutto sia nato da una discussione alla fine della quale uno dei ragazzi ha tirato fuori una pistola ed ha iniziato a sparare colpendo un’automobile parcheggiata nella zona.

Il proiettile avrebbe frantumato il lunotto di una vettura. Fondamentali per le indagini le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel quartiere.

S.B.