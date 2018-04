Furto di auto in Costiera Amalfitana: misura per un uomo A fermarlo i carabinieri

Avrebbe rubato due auto in Costiera Amalfitana. Per questo motivo la notte scorsa i carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno sottoposto all’obbligo di dimora, come disposto dal Gip di Salerno, M. D., originario di Castellammare. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, domiciliato a Scafati, è ritenuto responsabile di due furti d’auto.

Le indagini dei carabinieri sono state avviate fra l'ottobre e il novembre del 2017, dopo il furto di una Fiat Punto ed una Citroen, avvenuto ad Amalfi, in località Tovere. I militari, attraverso le analisi delle immagini di videosorveglianza e delle celle telefoniche, hanno raccolto gravi indizi nei confronti dell'uomo, da qui la decisione del Gip di emettere la misura restrittiva. L’ordinanza è stata notificata direttamente a Scafati, dove l'uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari per un altro motivo.

S.B.