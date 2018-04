Travolta da uno scooter mentre attraversa la strada: muore La donna, affetta da diverse patologie, era su una carrozzina

Si è spenta dopo sette giorni d'agonia l'anziana travolta da uno scooter sul lungomare Colombo di Salerno. Francesca Di Florio, 92enne mamma della consigliera comunale dei Progressisti per Salerno Rosa Sacannapieco, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate dopo il drammatico impatto.

Era seduta sulla carrozzina e stava attraversando la strada spinta da una sua amica straniera quando, improvvisamente, un motorino è sbucato a gran velocità tra le macchine e non è riuscito ad evitare le due donne. Immediatamente le condizioni della signora sono parse gravissime. Non ha mai ripreso conoscenza, restando in uno stato di coma.

E' stata sbalzata violentemente sull'asfalto. Soffriva già di diverse patologie. La 92enne, soccorsa dal 118, è stata portata dai sanitari all'ospedale al Ruggi d'Aragona di Salerno, dove il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di Rianimazione. Il suo fisico non ha retto ai diversi traumi sia cerebrali sia toraco - addominali.

Il giovane che l'ha travolta in sella al suo scooter è indagato ora per omicidio stradale colposo. Spetterà ai magistrati capire se disporre o meno l'autopsia in modo da poter risalire alle eventuali cause che avrebbero provocato il decesso.

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Pare che il giovane, che si era fatto spazio tra le macchine, sia sbucato all'improvviso e non abbia visto in tempo la carrozzina. Poi, resosi conto della presenza delle due donne, avrebbe cercato di frenare, non riuscendo, però, forse per l'alta velocità, ad evitare l'impatto che è stato molto violento. Tremenda la scena che si è presentata ai tanti passanti e alla figlia che si era allontanata un attimo per comprare una bottiglietta d'acqua.

