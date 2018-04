Ore di ansia: scompaiono nel nulla due ragazzi Ritrovati dopo ore

Sono stati ritrovati Luciana e Gianluca, i due ragazzi erano scomparsi nel nulla dalle 19 di ieri sera. I carabinieri hanno provveduto ad affidare il 15enne e la 17enne ai genitori. A comunicarlo l'ente della Valle dell'Irno sulla pagina Facebook del Comune di Baronissi.

Ore di ansia per le due famiglie di Baronissi e Fisciano. I due giovani si erano trattenuti volontariamente non rientrando a casa dopo la consueta passeggiata del sabato. I due casi, a differenza di quanto si è pensato in un primo momento, non erano collegati.

I genitori dei ragazzi hanno dato l’allarme denunciando quanto accaduto ai Carabinieri. Nella tarda mattinata di oggi la notizia del ritrovamento dei due giovani.

S.B.