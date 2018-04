Beccato mentre cerca di rubare un motornino: arrestato Si tratta i un 44enne di nazionalità rumena

E' stato arrestato dalla polizia un 44enne di nazionalità rumena, già noto alle forze dell'ordine, colto in flagranza nel tentativo di furto di un motociclo parcheggiato nell’area di via Alfonso Carella .Nel transitare in via Alfonso Carella, nell'area di parcheggio adiacente il Grand Hotel Salerno, gli agenti hanno notato un uomo che, non essendosi ancora reso conto del loro arrivo, continuava ad armeggiare vicino al blocco accensione di un motorino, dal quale aveva già tolto lo scudo anteriore a protezione dei cavetti, nel chiaro intento di rubarlo.

I poliziotti hanno fermato l'uomo, disarmandolo del coltello che stava utilizzando per forzare il motorino. E'cstato arrestato e trattenuto presso gli uffici della Questura. Il motociclo preso di mira dal ladro è stato restituito al legittimo proprietario. Intanto è al vaglio la posizione del cittadino rumeno per l’emissione del divieto di ritorno nel comune di Salerno e per l’eventuale espulsione dal territorio nazionale quale cittadino straniero comunitario pericoloso per la sicurezza pubblica.

S.B.