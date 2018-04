Illecito smaltimento dei rifiuti: denunciato imprenditore Liquami e letame su un fondo agricolo. Sequestrata l'area di oltre 1500 metri quadri

Smaltisce liquami e letame su un fondo agricolo. Denunciato un imprenditore per illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Sequestrata l'intera area. In azione il Nucleo Provinciale Guardie Giurate Accademia Kronos nell’ambito della Campagna Nazionale a tutela e salvaguardia dell’ambiente denominata “Io faccio la mia parte”.

L’intervento è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei militari del Comando Stazione Carabinieri di Borgo Carillia coordinati dal maresciallo Capo Lorito Vittorio. Dopo una accurata attività ispettiva i militari hanno scoperto che l’imprenditore, per cause ancora non chiare, nonostante la presenza di idonee strutture per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici ha illecitamente smaltito un ingente quantitativo di liquame e letame su un vicino fondo creando di fatto un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi su una superficie di oltre 1500 metri quadri.

Durante l'attività ispettiva i militari e le Guardie Giurate dopo una accurata verifica documentale e la successiva ispezione dei locali adibiti a sala mungitura, hanno accertato che le acque reflue di lavaggio dei locali e della sala mungitura, nonostante venissero usate sostanze corrosive e pericolose per l’ambiente, venivano di fatto scaricate prima in una vasca a tenuta per poi essere nuovamente prelevate e smaltite all’interno delle vasche per lo stoccaggio per gli effluenti al fine di distribuirli sui terreni in uso all’azienda.

Una procedura ritenuta non conforme, essendo utilizzate per il lavaggio sostanze pericolose per l’ambiente, di qui l’ulteriore denuncia a carico dell’imprenditore agricolo. In sede di controllo è stata anche prestata particolare attenzione alle condizioni di detenzione del bestiame, al benessere degli animali, ed in particolare dei piccoli nati, al fine di escludere eventuali situazioni di maltrattamento animale.

Dopo i controlli di rito, avendo riscontrato l’assenza di qualsiasi tipologia di autorizzazione i militari, insieme al personale tecnico delle Guardie Giurate AK hanno proceduto al sequestro dell’intera area poiché interessata un deposito incontrollato di effluenti zootecnici ed alla denuncia a piede libero del titolare dell’impresa per illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (reflui e fanghi non depurati provenienti dal lavaggio della sala mungitura.

S.B.