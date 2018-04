Cocaina in casa: arrestato dai carabinieri Ai domiciliari è finito un giovane di 34 anni

I carabinieri della Stazione di Bellizzi hanno arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Antonio Daniele, un 34enne di Battipaglia. Il giovane è stato trovato con 50 grammi di cocaina, in un unico blocco, nella sua camera da letto. Altri 10 grammi, divisi in varie dosi, sono invece stati rinvenuti nel ripostiglio dell'abitazione insieme ad un bilancino elettronico di precisione. Il 34enne si trova ora ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo in programma al tribunale di Salerno.

GbL