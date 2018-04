Perseguita l'ex e il suo nuovo compagno: nei guai un 40enne Li pedinava e minacciava, in un'occasione ha tentato di tamponarli in auto

Un 40enne di Pontecagnano è stato arrestato dei carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa del gip del tribunale di Salerno. Secondo il giudice, che ha accolto le conclusioni presentate in tal senso dalla Procura, l'uomo avrebbe violato ripetutamente i divieti di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex moglie, una 36enne di Pontecagnano, e del suo nuovo compagno, un 37enne di Montecorvino Rovella. Per l'indagato era scattato il provvedimento di divieto lo scorso 16 febbraio, per una serie di atti persecutori.

Il 40enne, secondo la ricostruzione dei carabinieri, oltre a pedinare la donna e a minacciarla verbalmente, avrebbe in un'occasione tentato di tamponare l'autovettura con a bordo la coppia. Incidente evitato solo per la reazione dell'uomo che era riuscito ad allontanarsi. Una gelosia morbosa ed eccessiva, che aveva preoccupato non poco le vittime. Di qui il provvedimento restrittivo del giudice.

GbL