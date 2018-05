Latitante da due anni: arrestato 27enne Il giovane rumeno ha messo a segno una rapina nel suo paese di origine

Ha commesso una rapina nel suo paese d'origine, per questo motivo un 27enne, M.G.D., di nazionalità rumena, era latitante dal 2016.

L’uomo era ricercato da circa due anni dagli inquirenti europei a causa di un provvedimento restrittivo della libertà personale spiccato dall’Autorità Giudiziaria della Romania. E' stato arrestato dai militari della compagnia carabinieri di Sala Consilina, coordinati dal Capitano Davide Acquaviva, su mandato di arresto europeo. E' stato così condotto presso la Casa Circondariale di Potenza in attesa di estradizione, a disposizione della Corte di Appello potentina.

I militari lo hanno rintracciato nel comune di Sala Consilina, il giovane non ha opposto resistenza al momento dell’arresto.

Aveva cambiato il colore dei capelli rispetto alla foto con la quale era ricercato.

S.B.