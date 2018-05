Travolge e uccide il collega: è indagato per omicidio colposo I dettagli sulla tragedia del 59enne schiacciato da un'auto mentre lavorava

Sarebbe indagato per omicidio colposo il giovane che ha travolto con l'auto e ucciso durante le operazioni di carico in un'azienda di logistica di Pontecagnano, un suo collega, il 59enne Salvatore Sirica, rimasto schiacciato dalla vettura. Un atto dovuto in vista dell'autopsia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo non si sarebbe accorto dello spostamento della macchina dal momento che aveva le cuffie per coordinare le operazioni nel piazzale con gli altri operai.

Così sarebbe finito sotto la vettura, all'alba di oggi, intorno alle quattro. Una tragedia che ha sconvolto la cittadina proprio nel giorno delle celebrazioni per la festa del lavoro, annullate non appena la notizia si è diffusa. Le forze dell'ordine stanno intanto cercando di ricostruire quanto è successo e accertare negligenze e responsabilità.

Sul posto sono immediatamente intervenuti carabinieri e polizia che stanno sentendo i diversi testimoni presenti al momento dell'incidente. La macchina che ha travolto il 59enne, una Jeep Renegade è stata portata via con il carro attrezzi e sequestrata. La moglie della vittima avrebbe raccontato, sentita dagli inquirenti, di non essere a conoscenza del fatto che l'uomo fosse andato a lavoro questa mattina presto. Non lo avrebbe sentito uscire di casa.

Oggi non avrebbe dovuto raggiungere il luogo di lavoro. Invece la tragedia era dietro l'angolo.. Sirica era molto conosciuto nella comunità di Potecagnano, anche perchè presidente della locale squadra di calcio Real Bellizzi e responsabile della scuola calcio. I familiari ora chiedono a gran voce che sia fatta giustizia, che si chiarisca cosa è accaduto e se le norme di sicurezza sul luogo di lavoro siano state rispettate.