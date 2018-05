Morto schiacciato da un'auto mentre lavora: 9 gli indagati La verità dall'autopsia sul 59enne

Sarebbero nove le persone iscritte nel registro degli indagati da parte della Procura di Salerno per la morte di Salvatore Sirica, l'operaio 59enne che ha perso la vita all'alba di ieri in un incidente sul lavoro, nella zona industriale della città. A coordinare le indagini il pm Elena Guarino. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria nell'unità di medicina legale dell'ospedale Fucito di Mercato San Severino, diretta dal professor Antonello Crisci. Intanto si aspettano i risultati dell'autopsia affidata al medico legale Giuseppe Consalvo.

Si dovranno stabilire le cause del decesso dell'uomo e ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia. Solo dopo la salma sarà restituita ai familiari per i funerali. Il 59enne, originario di Bellizzi, presidente della locale squadra di calcio Real Bellizzi, è rimasto schiacciato intorno alle quattro del mattino da una Jeep, durante le operazioni di caricamento di un'auto su una bisarca.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo non si sarebbe accorto dello spostamento della macchina in quanto aveva le cuffie per coordinare le operazioni con i colleghi. La grossa auto lo avrebbe così centrato in pieno non lasciandogli scampo, le sue condizioni sono parse immediatamente disperate. Sul posto è subito intervenuta la polizia.

Una tragedia che ha scosso tutta la provincia salernitana. Sirica era molto conosciuto, soprattutto nell'ambiente sportivo locale. In lacrime la comunità di Bellizzi che ha perso un suo importante rappresentante. “Bellizzi perde tragicamente un protagonista della nostra vita cittadina – ha precisato il sindaco Mimmo Volpe -. Oltre 30 anni di lavoro gomito a gomito, tra alti e bassi sempre in prima linea per lo sport e per i giovani. Ciao presidente mi mancheranno le nostre litigate”.

Sara Botte