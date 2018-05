Unisa, una nuova piattaforma per dare voce agli studenti Presentato "dacciunconsiglio.it": così potranno interagire con i rappresentanti studenteschi.

Una giornata che potrebbe rappresentare una piccola svolta nella vita scolastica degli studenti dell'università degli studi di Salerno. Nella sala stampa “Biagio Agnes” è stata presentata una piattaforma innovativa: dacciunconsiglio.it. Uno strumento che mira a creare un rapporto diretto fra gli studenti e i loro rappresentanti: i ragazzi potranno segnalare le problematiche del campus e comunque approfondire argomenti di interesse comune, quali procedure inerenti le borse di studio, le tasse e l’orientamento in entrata ed in uscita. Aspetti della vita studentesca che – attraverso la piattaforma – verranno segnalate direttamente ai consiglieri. La sezione “proponi la tua commissione” permetterà poi di integrare le commissioni già esistenti per sottolineare i disagi più gravi che affliggono la classe studentesca.

La piattaforma è stata presentata dai Consiglieri degli studenti Michelangelo Freda, Angelo Lembo, Luca di giuseppe, Fabio Esposito, Grazia de Nicola, Lorenzo Grasso, Davide Morena, Antonio Imperiale, Antonietta Di Verniere, Giuseppe Caliendo, Stefano Rainone, Andrea la Brocca.

La giornata è stata segnata anche dalla presentazione della nuova coalizione UniForum: progetto politico che mira a ridisegnare l'interazione fra gli studenti e i loro rappresentanti.

«Troppe volte – scrivono in una nota alcuni membri dell'ente - abbiamo visto la nascita di gruppi politici che palesavano la centralità dello studente nei propri programmi e progetti per poi dileguarsi dopo le «famose» elezioni studentesche. Questa volta non sarà così, UniForum nasce dopo un’attenta analisi e confronto dei vari progetti e programmi delle associazioni che aderiranno all'iniziativa»