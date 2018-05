FOTO|Fiamme nei prefabbricati: intervengono i vigili del fuoco Paura per i residenti che danno l'allarme

Paura nella serata di ieri a Fratte per un incendio divampato nelle strutture prefabbricate in via Francesco Spirito. Ad allertare i vigili del fuoco i residenti del posto preoccupati per l'alimentarsi e il propagarsi delle fiamme, visto il forte vento che insisteva sulla zona.

Le strutture sono state realizzate dopo terremoto del 1980 e il campo container non è stato ancora smantellato, pur essendo abbandonato da tempo. Spesso si verificano in zona roghi come quello divampato ieri sera. Dopo un gran lavoro i caschi rossi sono riusciti fortunatamente a domare le fiamme senza conseguenze e feriti.

Intanto montano le polemiche, i residenti chiedono da tempo all’amministrazione comunale la rimozione delle strutture ormai fatiscenti e pericolose.

S.B.