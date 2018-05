Poliziotto investito e ucciso, denunciato l'investitore Ecco come si è difeso

Ha detto di essere stato accecato dal sole mentre stava guidando, così non ha visto camminare Nicola Ferrara e lo ha investito in pieno, uccidendolo. E' stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale l'uomo che nel primo pomeriggio di martedì scorso ha travolto con la sua Alfa Romeo Mito il poliziotto che ha perso la vita sulla via del Mare, nei pressi dello svincolo sud di Santa Maria di Castellabate.

Lo hanno fermato gli agenti della Polizia Locale di Castellabate, diretta dal comandante Massimiliano Gabriele Falcone, al termine degli accertamenti effettuati sul posto poco dopo la tragedia. Ferrara aveva appena iniziato ad attraversare la strada quando è stato sbalzato a dieci metri di distanza, finendo rovinosamente in una scarpata. Fin da subito le sue condizioni sono parse gravissime. Portato in elisoccorso all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, i medici dopo 24 ore dall'incidente hanno dichiarato la morte cerebrale. Troppo gravi i traumi riportati nel forte impatto con la vettura.

Tanti i messaggi di cordoglio per il poliziotto che prestava servizio in questura a Salerno.

Ad esprimere il suo sostegno ai familiari su Facebook anche sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli: “In merito al drammatico incidente stradale avvenuto il Primo Maggio nel nostro territorio, desidero rivolgere anche a nome dell’Amministrazione tutta, il più sentito cordoglio ai familiari della vittima del fatale scontro ed esprimere la nostra vicinanza anche alla famiglia del conducente, inevitabilmente scossa dall’accaduto” ha concluso il primo cittadino.

Un dramma che ripropone le polemiche sulla pericolosità di quei tratti di strada, spesso interessati purtroppo da incidenti. Proprio la Via del Mare, la strada che collega Agropoli a Castellabate, sarà protagonista a breve di una serie di lavori.

S.B.