Scomparso da ore: lo trovano morto in un dirupo Ore di ansia per i familiari poi la drammatica scoperta

Ore di ansia e di ricerca ma purtroppo è stato trovato morto il 54enne salernitano scomparso nella serata di ieri.

Il corpo in un dirupo sul Monte Terminio, in zona Riva della Falconara. Ci sarebbe arrivato a bordo della sua Peugeout, abbandonata nei pressi del luogo del ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Serino e Montella.

A lanciare l'allarme erano stati i familiari dell'uomo ieri non vedendolo rientrare a casa. Avevano così deciso preoccupati di allertare le forze dell'ordine, anche perchè l'uomo non rispondeva al telefono. Immediatamente sono scattate le ricerche. Vi hanno preso parte anche i vigili del fuoco e gruppi di volontari che non si sono fermati neppure durante la nottata. Poi la drammatica scoperta.

Il corpo è stato individuato in fondo a un burrone, in una zona impervia. Si tratterebbe, molto probabilmente, di un suicidio. Intanto sul luogo della tragedia sono intervenuti anche il magistrato di turno e il medico legale. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire gli ultimi istanti di vita del 54enne e se abbia avuto contatti con altre persone prima di morire. Da prime indiscrezioni pare che il decesso possa risalire alle 20 di ieri sera, mentre la salma è stata recuperata solo questa mattina intorno alle dieci.

Molto complesse le operazioni di recupero del cadavere, quasi sicuramente nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia per chiarire in modo certo la causa del decesso. In pochi giorni si tratterebbe del secondo salernitano che ha deciso di togliersi la vita. Molto simile la vicenda che ha come protagonista il 35enne Diego Campiglia, originario di Sala Consilina, martedì scorso è stato trovato morto in un bosco, nei pressi del comune di Sacco. La salma era in un dirupo, la hanno individuata dopo ore di ricerche nella vegetazione dei volontari.

S.B.