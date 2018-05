Evade i domiciliari, lo scoprono i carabinieri Il 47enne è stato portato in carcere

Evade i domiciliari, viene sorpreso dai carabinieri e portato in carcere. Nella serata di ieri, a Campagna, i militari della locale Stazione hanno arrestato O.C., 47 anni, rumeno già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione del decreto di sospensione della misura alternativa alla detenzione.

Il cittadino rumeno, già sottoposto alla detenzione domiciliare con permesso di assentarsi dalla propria abitazione dalle 9 alle 23, dovendo espiare la pena di tre anni per danneggiamenti e gestione non autorizzata di rifiuti, è stato denunciato per evasione non essendo stato trovato in casa durante un controllo effettuato alle 23.30. L'Ufficio di Sorveglianza di Salerno, recependo la proposta di revoca della misura, ha emesso il decreto di carcerazione.

S.B.