Frontale tra due auto nella notte, cinque feriti Sul posto i sanitari del 118 per i soccorsi

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto questa notte sulla strada tra Salerno e Vietri sul Mare. In via Benedetto Croce, per cause ancora in corso di accertamento, due auto - una Punto e una Citroen - si sono scontrate frontalmente. In tutto sono state cinque le persone ferite: quattro medicate sul posto, un'altra trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno. Sul posto i sanitari del 118. Non pochi i disagi alla circolazione, per fortuna però non ci sono state conseguenze gravi.

GbL