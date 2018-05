Rubano catenine e bracciali: denunciati sei giovani E' successo durante un concerto

Rubano catenine e bracciali durante un evento musicale in un Palasport. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dal Capitano Davide Acquaviva, hanno denunciato sei giovani dell’hinterland vesuviano per ricettazione di preziosi.

Tutto sarebbe successo durante una serata danzante, organizzata in un noto palasport del Vallo di Diano. All'evento hanno partecipato circa un migliaio di ragazzi, provenienti da diverse località della Campania e delle regioni limitrofe.

Il gruppo di presunti ladri, proveniente da Torre del Greco e comuni del posto, era composto da quattro uomini e due donne. I ragazzi si sono infiltrati all’interno del locale e, approfittando dei momenti più concitati della serata, si sono impossessati di diverse catenine e bracciali, strappati dal collo e dalle braccia degli ignari giovani presenti alla serata.

I militari del Nucleo Radiomobile, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni che denunciavano il furto dei preziosi, hanno così sottoposto a controllo una Fiat Bravo, con a bordo i giovani, che aveva anticipatamente abbandonato la serata, dirigendosi presso un’area di servizio per “contabilizzare il bottino” e fare poi rientro a casa. I carabinieri, tuttavia, hanno trovato e sequestrato diversi monili in oro, per un valore di circa 3mila euro, denunciando i sei ragazzi.

Già nella serata di ieri i militari hanno provveduto alla restituzione della refurtiva ad una delle vittime, un ventenne di Castrovillari che aveva denunciato il furto della catenina - del valore di circa 800 euro - avvenuto durante la serata.

S.B.