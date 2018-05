Non lo fanno entrare nel locale: sfonda le vetrine con l'auto Ferite dieci persone

Si è sfiorato il dramma sabato sera, in via Generale Clark, a Salerno, in una nota discoteca della zona orientale. Un uomo, originario di Ottaviano, ha ferito, travolgendole con la sua auto dieci persone. Preso dai fumi dell'alcool si è lanciato con la vettura all'interno del locale, investendo i presenti. Tutto è iniziato quando i buttafuori che si trovavano all'esterno del locale gli hanno impedito di entrare nel ritrovo della movida, perchè visibilmente ubriaco, lì avrebbe dovuto incontrare degli amici. La sicurezza lo ha però allontanato più volte, proprio perchè in evidente stato di ebbrezza, ma l'uomo, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito comunque ad introdursi in discoteca.

Una volta all'interno ha cominciato ad agitarsi, alzare la voce e ad importunare le persone presenti.

I bodyguard sono così intervenuti ancora una volta, accompagnandolo all'uscita e allontanandolo con decisione dalla discoteca. Momenti di tensione durante i quali sarebbe volato anche qualche schiaffo. E' stata poi chiamata la polizia che una volta sul posto ha cercato di calmare l'uomo, che lamentava agli agenti di essere stato ferito al volto dagli addetti alla sicurezza e di aver riportato dei problemi ad una protesi dentaria. A questo punto, preso da un raptus di follia, l'ubriaco è salito a bordo della sua auto e si è diretto proprio contro le vetrate del locale, sfondandole e travolgendo le persone che si trovavano all’ingresso.

Momenti di paura tra la folla, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, diverse persone sono rimaste ferite, dieci sono state trasportate all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Quattro hanno riportato ferite gravi, fortunatamente nessuna sarebbe in pericolo di vita. L'ubriaco è stato fermato e denunciato all’autorità giudiziaria.

S.B.