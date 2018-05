Incidente: auto si ribalta nei pressi della tangenziale Paura per il conducente della vettura

Paura questa mattina all'alba nei pressi dell'uscita autostradale di Fratte. Per cause ancora da accertare un'auto, una Citroen C3, si è ribaltata. Ferito nel sinistro il conducente della vettura, soccorso dai volontari della Misericordia è stato portato in ospedale al Ruggi d'Aragona.

Le sue condizioni non sarebbero gravi. Intanto sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza l'area e portare via la vettura.

S.B.