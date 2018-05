Cade dallo scooter: 28enne in rianimazione Il giovane ha perso il controllo del mezzo

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri in via Termini Bianco, tra i comuni di Pagani e San Marzano sul Sarno, un giovane di 28 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo scooter cadendo rovinosamente sull’asfalto. Forte l'impatto che gli ha procurato ferite tali da essere ricoverato in rianimazione.

Il ragazzo, sposato e padre di due figli, è stato immediatamente soccorso e portato in ambulanza all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove versa in gravi condizioni.

S.B.