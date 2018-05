Trova un topo nel gabinetto: è allarme A lanciarlo il consigliere Dante Santoro

Il consigliere comunale d'opposizione Dante Santoro mette la lente d' ingrandimento sulla necessità di derattizzazioni in città ed un episodio increscioso che attanaglia il centro : " Alzi la mano chi non ha visto un topo a passeggio indisturbato nella nostra città... Ma quello che stanno subendo alcuni residenti di un condominio di Piazza San Francesco ha dell'incredibile, addirittura un cittadino si è trovato un ratto nel gabinetto (come testimoniato in foto inviata dal cittadino esasperato).

Ormai e' una situazione allarmante a livello igienico sanitario, da anni il Comune accusa l'ASL e viceversa ma alla gente i teatrini non interessano e non si può più tollerare una situazione del genere. Il sindaco è il primo responsabile della salute pubblica ed in quanto tale deve intervenire perchè qui è a rischio l'incolumità di migliaia di persone e questo schifo non può diventare normalità. Azioniamo il nostro fiato sul collo su questa ennesima vergogna. Urgono derattizzazioni subito!".

S.B.