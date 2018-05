Trasporta due tonnellate di rifiuti speciali pericolosi Denunciato un 64enne, sequestrati vecchi elettrodomestici e rottami

Trasporta rifiuti speciali pericolosi, denunciato un 64enne dai carabinieri di Sala Consilina. I militari hanno sorpreso l'uomo, un incensurato di Teggiano,.a San Pietro al Tanagro, mentre era intento a guidare un autocarro di grande portata con a bordo circa due tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi.

Tra le cose sottoposte a sequestro preventivo, rottami di autovetture, di vecchi elettrodomestici, lattine con oli minerali esausti, vario materiale ferroso, nonché diverse batterie esaurite di camion ed autovetture.

Sono in corsole verifiche per accertare la presenza di eventuali siti per lo stoccaggio illecito di questa tipologia di rifiuti.

Informata anche l'Arpac per gli accertamenti di competenza.

S.B.