Chiusa la strada: auto dirottate al posto di blocco Cani antidroga e alcoltest per gli automobilisti, controlli dei carabinieri

Controlli sulla movida del sabato sera. La strada 430 Cilentana è stata teatro, nella notte tra sabato e domenica scorsa, di una attività da parte del comando dei Carabinieri di Vallo della Lucania, in collaborazione con il settore viabilità e trasporti della Provincia di Salerno, guidato dal Dirigente Domenico Ranesi.

La strada è stata chiusa dalle 22 fino all’1, proprio in pieno orario di movida, per incanalare il traffico all’uscita di Futani.

Lì, le auto hanno trovato ad accogliere i passeggeri una pattuglia di carabinieri del comando di Vallo della Lucania pronta ad effettuare controlli con cani antidroga e a praticare gli alcoltest sugli automobilisti.

Ai tecnici e cantonieri del Settore Viabilità dell’Ente Provincia, coordinati dall'ingegnere Ernesto Scaramella, con il supporto operativo del geometra Franz Lombardo, è toccato il compito di garantire la chiusura in sicurezza della 430 Cilentana, segnalandola ai sensi del Codice della Strada per scongiurare il rischio di incidenti.

Con quest’operazione di controllo e attività sanzionatoria del Comando Carabinieri di Vallo della Lucania, la Provincia di Salerno e il Presidente Giuseppe Canfora fanno sapere che confermano la propria determinazione a proseguire la battaglia per la salvaguardia della sicurezza sulle strade e nei comuni di tutto il territorio provinciale.

S.B.