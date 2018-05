Nasconde la droga nel bagagliaio: arrestato Lo scoprono gli agenti della polizia municipale

Arrestato un cittadino extracomunitario per detenzione di sostanze stupefacenti. L'operazione della Polizia Municipale questa mattina, in via Magellano, a Pontecagnano.

Gli agenti, guidati dal Capitano Francesco Lancetta, hanno individuato e intimato l’alt al conducente di un’Audi di colore grigio, già segnalata e oggetto di osservazione.

Dopo aver impedito la fuga dell’uomo alla guida, gli agenti hanno perquisito il veicolo, trovando, nel bagagliaio, undici involucri, nascosti nel vano della ruota di scorta, contenenti circa 10 grammi di cocaina.

F.S., di 42 anni, dopo una serie di verifiche anche presso la propria abitazione, è stato, quindi, sottoposto a fermo, mentre la vettura è stata sequestrata.Il fermo è stato poi convalidato dal Gip..

Irreperibile in diverse circostanze per la notifica di atti giudiziari, l'uomo è un volto già noto alle forze dell’ordine, con precedenti penali per furto aggravato, rapina aggravata e violenza privata, reati commessi nei comuni limitrofi.

“A nome mio e dell’Amministrazione – dichiara il Sindaco Ernesto Sica – rivolgo un plauso al Comandante Lancetta e a tutti gli agenti. E’ una brillante operazione che conferma la massima attenzione da parte nostra, come di tutte le forze dell’ordine, sul fronte della sicurezza e rappresenta una risposta importantissima soprattutto per famiglie e imprenditori che vivono e operano in un’area che, negli ultimi tempi, ha evidenziato particolari criticità”.

S.B.