Fiamme in un appartamento: sgomberata palazzina Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Momenti di tensione in località Sant’Angelo, a Mercato San Severino, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento, al piano terra di una palazzina.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del locale comando che hanno provveduto a evacuare la struttura e hanno spento il rogo, lavorando tutta la notte per la messa in sicurezza dell'area. Intanto si indaga per risalire alle cause dell'incendio.

S.B.