Blitz dei Nas: chiuso il mercato ortofrutticolo Rilevate criticità igienico sanitarie e strutturali, mancanza di acqua potabile e sporcizia

Prodotti alimentari non tracciati e mal conservati. I carabinieri dei Nas, insieme al personale dell'Asl competente per territorio e dell’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi di Salerno e con la collaborazione dei carabinieri del reparto territoriale, sono intervenuti presso il mercato ortofrutticolo di Sant'Egidio del Monte Albino, chiuso per gravi criticità. L'area mercatale interessata dal provvedimento ha una superficie di circa 14.000 metri quadri.

Sono state rilevate dai militari gravi non conformità igienico sanitarie e strutturali, con particolare riferimento alla mancanza di acqua potabile e di lavabi nei box; oltre alla presenza diffusa di soluzioni di continuità della pavimentazione (in alcuni casi addirittura mancanti), non lavabile e sanificabile.

Nella struttura è stata trovata sporcizia diffusa e datata in tutti gli ambienti ispezionati, comprese le celle frigorifere comuni dove all’interno venivano conservati i prodotti ortofrutticoli, che presentavano alle pareti ed al soffitto tracce di muffa ed erano prive di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli interventi dei Nas hanno riguardato anche a Sarno due rivendite di prodotti per l’agricoltura, sono state sequestrate 2 tonnellate di fitosanitari, con dicitura “pericoloso” e “attenzione”, detenute per la vendita senza alcuna autorizzazione al commercio; chiusi inoltre due locali, di circa 300 metri quadri, a causa delle gravi non conformita’ igienico sanitarie e strutturali ed elevate contravvenzioni per un totale di oltre 3mila euro.

A Pagani, è stata chiusa una macelleria. Alla base del provvedimento gravi non conformità igienico strutturali degli ambienti ispezionati. Sono stati sequestrati 700 chili di prodotti carnei (bovina, suina ed avicola) e salumi sotto vuoto, privi di tracciabilità.

A Salerno, presso attività di ristorante pizzeria del centro, sono stati sequestrati 40 chili di prodotti alimentari non tracciati e contestata al titolare una sanzione amministrativa di 1500 euro.

S.B.