Lo schianto, il ricovero, la morte: lacrime per Luciano Il 25enne protagonista di un incidente domenica pomeriggio non ce l'ha fatta

Un'altra giovane vita spezzata, l'ennesimo tributo di sangue versato sulle strade della provincia di Salerno. Dopo pochi giorni di agonia, Luciano Mazzella - il 25enne originario di Pagani protagonista di un drammatico incidente stradale sulla strada che collega la cittadina dell'agro a San Marzano sul Sarno, non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto, il suo cuore ha smesso di battere. Per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del motorino a bordo del quale viaggiava.

Era ricoverato da quattro giorni all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore, dove in queste ore c'è stato un lungo via vai di amici, familiari, conoscenti. Le preghiere però non sono bastate e Luciano è deceduto. Sottoposto ad intervento chirurgico, si trovava nel reparto di rianimazione. Poi il tragico epilogo. Sposato e padre di due figli, Luciano era molto conosciuto a Pagani. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, anche per ricostruire la dinamica dell'incidente nel quale il 25enne ha perso la vita.

Giovanbattista Lanzilli