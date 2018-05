Zozzosi, asini e cretini: la maestra ai bimbi di 4 e 5 anni Intercettazioni choc dei carabinieri, la donna è stata sospesa

“Zozzosi, asini, scemi e cretini, cafoni” così si rivolgeva ai propri alunni, bambini di appena 4 o 5 anni. Questi sono solo alcuni dettagli delle intercettazioni choc riportate dai carabinieri nei confronti di una insegnante della scuola primaria di Giffoni Valle Piana. La donna è stata sospesa per un anno per presunti maltrattamenti ai danni degli alunni. Il provvedimento è stato notificato all'insegnate, una 54enne del posto, mercoledì scorso dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia, per decisione del Gip del Tribunale di Salerno.

La maestra è stata interdetta a svolgere la professione per i prossimi 12 mesi, poiché "gravemente indiziata" dei fatti che le vengono contestati dalla Procura della Repubblica di Salerno. A denunciare che qualcosa di sbagliato avvenisse in quelle aule sono stati proprio i genitori dei piccoli allievi.

L'inchiesta era nata dopo le denunce agli inquirenti. I bambini a casa apparivano turbati, uno stato di malessere che accomunava gli allievi della scuola dell'infanzia, in località Santa Caterina.

Ad accertare cosa accadesse quando si trovavano a scuola sono stati i militari che hanno raccolto intercettazioni audio e video inequivocabili, che hanno smascherato i comportamenti dell'insegnante nei confronti dei bimbi all'interno dell'aula. La 54enne era solita schiaffeggiare i piccoli, tirava loro i capelli e le orecchie e li apostrofava con termini offensivi, li trascinava con forza, li strattonava.

Proprio questi comportamenti aggressivi della donna terrorizzavano i piccoli, sia quelli che li subivano che quelli che assistevano, atterriti, ai maltrattamenti. La misura interdittiva è arrivata proprio per impedire che simili comportamenti potessero andare avanti e che altri bambini potessero subire le stesse violenze. Intanto le indagini nei confronti della donna proseguono.

Sara Botte