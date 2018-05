Barche abusive sulla spiaggia: sequestrate Blitz della guardia costiera e dei carabinieri

Barche lasciate senza autorizzazioni sulla spiaggia. Le hanno scoperte, nella giornata di ieri, la Guardia Costiera di Salern e il personale della Stazione Carabinieri e del Comando di Polizia Municipale di Vietri sul Mare.

I controlli sono stati operati lungo le spiagge di Vietri sul Mare. Nel trattoa destra del fiume Bonea, è stata riscontrata la presenza di piccole imbarcazioni che occupavano l’arenile senza alcuna autorizzazione. I militari hanno pertanto proceduto al sequestro dei natanti, poiché situati abusivamente sul demanio marittimo.

La Guardia Costiera di Salerno, anche in vista dell’imminente avvio della stagione estiva, sta intensificando i riscontri, sia via mare che via terra, proprio al fine di tutelare la sicurezza dei bagnanti e dei diportisti e di reprimere tutti quei comportamenti illeciti che contravvengono alle regole di sicurezza e di corretto uso del demanio marittimo.

S.B.