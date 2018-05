Si sente male mentre passeggia e muore Inutile l'intervento dei sanitari: choc tra i presenti

Dramma questa mattina nel popoloso quartiere di Pastena, in via Posidonia. Un uomo di 77 anni si è sentito male mentre stava facendo una passeggiata. Ad accorgersi dell'accaduto alcuni passanti che hanno cercato di assisterlo.

Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto colpito da un infarto fulminante. In soccorso sono intervenuti i sanitari del 118 ma hanno solo potuto accertare il decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso.

S.B.