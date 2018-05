Avverte un malore in casa: muore 34enne Lascia la moglie incinta e un figlio

Tragedia a Roccadaspide, un 34enne, Emiliano Coviello ha avvertito un malore ed è morto. Il giovane viveva in località Carretiello ed era dipendente di un’azienda di trasporti.

La scorsa notte si è sentito male, si è così alzato improvvisamente dal letto per recarsi in cucina dove, poco dopo, si è accasciato esanime sul pavimento.

La moglie resasi conto di quanto stava accadendo ha chiamato immediatamente i soccorsi del 118. Purtroppo per il 34enne non c'è stato nulla da fare. I sanitari della Croce Azzurra intervenuti sul posto hanno solo potuto confermare il decesso. A stroncare il giovane molto probabilmente un arresto cardiaco fulminante che non gli ha lasciato scampo. Nelle prossime ore si deciderà se effettuare o meno l'autopsia sulla salma per risalire alla causa effettiva della morte. Il 34enne lascia la moglie incinta e un figlio piccolo. Una notizia che ha sconvolto il piccolo centro dove Emiliano Coviello viveva, amato e benvoluto da tutti, con la passione per il quad e per gli animali. In tanti in queste drammatiche ore stanno dedicando un pensiero al giovane, stringendosi intorno al dolore dei familiari sconvolti per questa improvvisa perdita.

La cognata del 34enne ha lasciato uno straziande messaggio sulla sua pagina Facebook per ricordare Emiliano. "Ne abbiamo passate tante nella nostra famiglia, questa è stata la più grande, ancora nn ci credo - scrive la donna - non puo essere vero tesoro mio, un cognato come un fratello, un padre esemplare, un lavoratore. Sei cresciuto nella nostra famiglia sempre educato, rispettoso. Virgilio moriva per te ed eri contento per il prossimo che verrà. Perchè ci hai lasciati cosi? Ti adoro cognato mio, sembra un sogno, so solo che non credo più a nulla ora è troppo. Siamo distrutti, guarda i tuoi figli e mia sorella".

S.B.